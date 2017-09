Oracle en forte croissance dans le nuage

Le chiffre d'affaires issu du 'cloud plus on-premise software' a progressé de 9 pour cent à 7,4 milliards de dollars. Celui provenant de 'Cloud Software as a Service' (SaaS) a, lui, crû de 62 pour cent à 1,1 milliard de dollars. Du côté de 'Cloud Platform as a Service' (PaaS) et de 'Infrastructure as a Service' (IaaS), le chiffre d'affaires a augmenté de 28 pour cent à 400 pour cent. Et le chiffre d'affaires 'Cloud' total a grimpé de 51 pour cent à 1,5 milliard de dollars.

ERP

Mark Hurd, le CEO d'Oracle, a annoncé que l'activité cloud ERP est un marché en forte croissance. 5.000 clients Fusion ERP et 12.000 clients NetSuite ERP ont à présent rejoint l'Oracle Cloud.

Base de données

Lors de l'événement Oracle Open World 2017, qui aura lieu début octobre à San Francisco, un 'autonomous database cloud service' sera lancé, selon Larry Ellison, CTO d'Oracle (photo). Ce service sera basé sur l'apprentissage machine et intégrera un système de 'self-driving' automatisé gérant une base de données au moyen de l'intelligence artificielle (AI). Ce nouveau service sera plus économique dans un Oracle Cloud que dans un nuage AWS, selon le CTO.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.