Oracle choisit Bruxelles comme base européenne pour l'innovation en fintech

Oracle ambitionne d'attirer de nouveaux collaborateurs et moyens européens pour "nouer des relations financières mutuelles avec des entreprises fintech et des innovateurs dans la banque numérique." Et cerise sur le gâteau : Oracle a choisi Bruxelles comme base, plus particulièrement dans le cadre d'une collaboration avec B-Hive Europe afin d'accélérer le processus d'incitation des entreprises.

Oracle a retenu Bruxelles pour sa position géographique centrale et la présence d'institutions de premier plan de l'Union européenne. L'entreprise évoque "un regain d'intérêt pour l'Europe." Le ministre des finances, Johan Van Overtveldt, se montre satisfait du choix de Bruxelles. "Oracle est une entreprise technologique mondiale fiable, tandis que B-Hive Europe est un partenariat important entre les secteurs public et privé. Je m'attends à voir cette collaboration représenter un véritable catalyseur de l'accélération de l'innovation financière en Belgique et en Europe. Ce partenariat renforcera la position de Bruxelles comme centre pan-européen du fintech et contribuera ainsi à notre stratégie visant à attirer des activités financières de niche, comme le fintech, les assurances et les infrastructures de marché."

Partager Ce choix renforce Bruxelles comme centre pan-européen du fintech.

La mise en place de ce nouveau centre fintech sera dirigée par Rik De Deyn, directeur de l'innovation senior chez Oracle. "Notre collaboration avec B-Hive Europe se traduira incontestablement par une valeur d'innovation concrète plus rapide pour les banques et les compagnies d'assurances ainsi que par une accélération de la croissance des entreprises fintech." De son côté, B-Hive Europe considère son rapprochement avec une entreprise 'bigtech' telle qu'Oracle comme "un élément important de notre stratégie visant à renforcer l'innovation dans nos startups, scale-ups et prestataires de services financiers", explique Fabian Vandenreydt, executive chairman de B-Hive Europe. Plusieurs entreprises fintech collaborent d'ailleurs déjà avec Oracle et B-Hive Europe, et notamment IntellectEU, TAS Group et NGDATA.

En collaboration avec DutchITchannel.nl