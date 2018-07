OpenMotics devient une filiale de Renson

Spécialisée dans l'automation des bâtiments, la gantoise OpenMotics fait depuis peu partie de Renson, fournisseur de systèmes de ventilation et de protection solaire notamment. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué par les parties. Renson rachète OpenMotics pour se doter d'une solution cloud concrète susceptible d'enrichir son offre en matière d''habitat sain et confortable'. "La plateforme cloud d'OpenMotics fédère l'ensemble des éléments d'un 'habitat intelligent', sachant que le bâtiment apprendra également à terme comment se comportent ses habitants pour adapter ses services et techniques (ventilation, protection solaire, chauffage, éclairage, climatisation, etc.)", explique Rino De Muelenaere (Group Director R&D de Renson).

Précisément cette même semaine, le fabricant Velux annonçait d'ailleurs la commercialisation de fenêtres de toit intelligentes.

"Pour notre part, l'automatisation d'un bâtiment devrait être aussi évidente que l'eau courante ou l'électricité dans une maison. Notre ambition est de devenir 'l'App Store du bâtiment' via une plateforme proposant nos propres services, mais également ouverte à des acteurs extérieurs", ajoute Pieter De Clerck, CEO d'OpenMotics dans un communiqué de presse. Il en ressort d'ailleurs que les premiers contacts entre les deux entreprises remontent à deux années déjà. "Nous étions plus spécifiquement à la recherche d'un partenariat stratégique avec un fabricant du secteur de la construction", précise encore Pieter De Clerck qui insiste sur le fait que les deux entreprises partagent une vision commune. "Une maison doit être un véritable 'chez soi' où le vivre sainement s'impose comme la norme."

OpenMotics devient une entité à part entière de Renson, mais reste installée à Gand. L'entreprise continue par ailleurs à opérer de manière indépendante et n'exclut nullement des partenariats avec d'autres acteurs.