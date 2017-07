OnePlus 5 redémarre quand on forme un numéro d'urgence

Un utilisateur indique sur Reddit que s'il appelle le 911, le numéro utilisé aux Etats-Unis pour atteindre les services d'urgence, son téléphone redémarre automatiquement. Il a constaté que le problème s'était manifesté à plusieurs reprises, alors que d'autres utilisateurs ont dû faire face à un reboot en lieu et place d'une connexion avec les services d'aide.

Un utilisateur au moins signale que le problème surgit également sur d'autres appareils de OnePlus, même s'il ne touche pas chaque appareil de la marque. L'entreprise OnePlus a entre-temps fait savoir à The Next Web notamment qu'elle examinait le problème et avait pris contact avec l'utilisateur qui l'avait découvert.

Aucune difficulté en Europe

A ce qu'on sache, le téléphone ne pose pas un problème du genre, lorsqu'on appelle le numéro d'urgence européen 112. Il est du reste formellement déconseillé de composer ce numéro d'urgence pour se rendre compte que l'appareil fonctionne correctement. Tout utilisateur soucieux peut rechercher et stocker le numéro (habituel) des services de police de sa commune.

Vous pouvez aussi utiliser le numéro 117. Il s'agit là d'un numéro de test automatisé, entre autres pour le paramétrage des centrales VoIP, qui indique vers quelle zone votre téléphone est orienté en cas d'appel d'urgence.