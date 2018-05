On jouera bientôt en réalité virtuelle sans fil ni 'cadre' à Anvers

Cette initiative est due à Telenet et à la société d'investissement 9.5 Magnitude, qui ouvriront The Park dès le mois prochain à la Belgiëlei d'Anvers. Il est question ici de 'free-room VR' vous permettant de jouer entre amis ou collègues. Mais contrairement à des concepts similaires, chaque joueur ne se retrouvera pas dans son coin et ne sera pas gêné par l'un ou l'autre fil.

Pour jouer, vous porterez un casque VR à capteurs, ainsi qu'un sac à dos. L'espace même sera équipé d'une trentaine de caméras enregistrant tous les mouvements.

The Park ne sera certainement pas le premier espace de jeu VR du pays. C'est ainsi notamment que Virtual Room à Bruxelles propose quelque chose de semblable, mais ici, chaque participant joue dans un mini-local séparé (avec un HTC Vive). The Park, lui, mise sur l'ouverture et propose aux joueurs un espace partagé où déambuler.

Au début, The Park proposera deux jeux: Moonlight Survival, où vous vous devrez vous défendre contre des zombies, et Alien Defense, où un groupe de fusiliers marins doit sauver le monde. Une session durera une heure et coûtera (en fonction de l'actuelle réduction pour réservation précoce) 34,99 euros par personne.

Pour ce concept, Telenet collabore avec 9.5 Magnitude Ventures, un fonds d'investissement qui se focalise sur les startups personnalisées. Chez Telenet, on déclare qu'on va ainsi pouvoir déployer une nouvelle activité de manière autonome et pratique. L'entreprise n'exclut pas qu'à l'avenir, des jeux puissent même être liés à des films ou séries locales.