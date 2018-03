On annonce l'arrivée des premiers smartphones à 512 Go de capacité de stockage

Une vidéo réalisée en résolution 4K engloutit au bout de trois minutes déjà un gigaoctet d'espace de stockage. Ces dernières années, on a vu comment les smartphones à mémoire de 8 ou 16 Go ont fait place à des modèles de 32 ou 64 Go. Une tendance plus que bienvenue, surtout du fait que les applis occupent toujours plus de place, alors que dans de nombreux cas, il n'est pas possible de les transférer sur une carte microSD.

Les fabricants de smartphones veulent à présent étendre la mémoire flash de leurs appareils. Des téléphones de 256 Go existent depuis assez longtemps déjà, mais en Chine, voici que le premier modèle offrant une capacité de stockage de 512 Go vient d'aboutir chez le régulateur TENAA.

Samsung ou Huawei?

Il s'agit d'un smartphone d'Huawei qui, outre son ample mémoire flash, intègre aussi 6 Go de mémoire RAM. On ne connaît provisoirement pas d'autres détails à son sujet, ni quel appareil c'est. Plus que probablement, il ne s'agit pas là du modèle de base du prochain produit-phare P20, mais peut être d'une version plus coûteuse, comme la variante Porsche Design du téléphone. Mais il peut s'agir tout aussi bien d'un smartphone n'appartenant pas à une série connue et qui n'est destiné qu'au marché chinois.

Huawei n'est du reste pas le seul fabricant désireux de lancer bientôt un téléphone, dont la capacité de stockage sera supérieure à celle de certains ordinateurs portables. En décembre dernier, Samsung a commencé à produire des mémoires flash de 512 Go pour smartphones, mais provisoirement, on ne sait pas encore dans quel(s) appareil(s) le fabricant sud-coréen souhaite les intégrer.