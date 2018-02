Office 2019 devient Windows 10-only

Microsoft entend introduire la version bêta d'Office 2019 à partir du deuxième trimestre de cette année. La version définitive sera prête à partir du deuxième semestre.

Dans un communiqué posté sur son blog, l'entreprise déclare que la suite bureautique ne fonctionnera que sur Windows 10 (ou Windows 10 Enterprise TLSC 2018) et donc pas sur Windows 7 ou Windows 8. Pour Windows Server, il s'agira de la prochaine version LTSC (Long Term ServiCing) du système d'exploitation.

En faisant ce choix, Microsoft entend probablement encore davantage inciter les utilisateurs à migrer vers Windows 10.

Le support d'Office 2019 sera également nettement plus court que ce qui se passe habituellement. Pour les versions précédentes, Microsoft garantissait en effet cinq années de support par défaut, plus cinq années supplémentaires de support étendu. Pour la prochaine version d'Office, ce support étendu sera limité à deux années environ. Ce faisant, le support tant pour Office 2016 que pour Office 2019 se terminera en même temps le 14 octobre 2025.

L'entreprise signale aussi qu'il est plus important de rénover plus rapidement son software, notamment parce que différentes versions plus anciennes sont plus malaisées à sécuriser de manière conséquente.