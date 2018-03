Nutanix s'empare de 'l'optimiseur cloud' Minjar

Grâce aux fournisseurs de solutions 'cloud', le nuage passe depuis quelques années déjà pour être la solution à vos besoins technologiques. Il s'avère plus rapide, plus ample et surtout plus économique que si vous installiez vous-même du hardware dans le sous-sol de votre entreprise. C'est exact, mais cela demande aussi une bonne gestion. Si vous y laissez tourner inutilement certains processus ou données, la facture risque d'être salée.

Et c'est là que Minjar intervient. L'entreprise a notamment créé Botmetric, un service assurant un contrôle des coûts unifié et une meilleure visibilité des charges de travail dans les nuages publics. Elle entend optimiser pour vous tant les performances que les coûts des environnements 'multi-cloud'.

Rien n'a filtré à propos du montant versé par Nutanix pour acquérir Minjar. Elle cite par contre une étude effectuée par 451 Research, d'où il ressort que 69 pour cent des environnements IT combineront plusieurs nuages d'ici 2019.

Le rachat est encore soumis à certaines conditions. Lorsque tout sera terminé, Nutanix entend utiliser la technologie de Minjar dans le Nutanix Calm automation & lifecycle management et dans les Xi Cloud Services.