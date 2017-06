Numen décroche un contrat de 9,8 millions d'euros à l'UE

C'est par le truchement de sa filiale Numen Digital que Numen a décroché un juteux contrat qui avait été présenté par le Parlement européen pour des services d'archivage et apparentés. Il s'agit là d'un contrat d'une valeur marchande de 9.825.000 euros courant sur une période de 4 ans. Numen fournira dans ce cadre des conseils, des services d'archivage et des archiving processing services au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil de l'Union européenne, au Service européen pour l'action extérieure, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à l'Ombudsman européen.