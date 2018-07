NRB rachète le spécialiste SAP UCON

Basé à Herstal, le NRB Group poursuit le développement de son offre SAP avec la reprise d'UCON. UCON (Diegem) a été fondée en 2005 et est surtout active sur le marché belge des 'utilities' publics. UCON offre une large gamme de services SAP IS-U et FI-CA. Il s'agit plus spécifiquement de services pour aider les clients à développer et à entretenir des solutions pour l'échange de données avec la clearing house, les compteurs et les réseaux intelligents, ainsi que de solutions pour la tarification, la facturation, la gestion financière et la logistique.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. L'an dernier, UCON a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros avec une équipe d'environ 25 collaborateurs. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de NRB de renforcer sa force de frappe SAP, comme le précise le plan industriel 2017-2022. "L'expertise des équipes d'UCON, en particulier dans SAP IS-U, permet à NRB de répondre aujourd'hui déjà à des appels d'offres majeurs sur le marché des 'utilities'", explique Peter Pijpops, l'un des trois directeurs généraux d'UCON. "Ensemble, nous serons en mesure d'étendre nos activités SAP à l'ensemble des marchés belge et luxembourgeois", ajoute Pascal Laffineur, CEO du NRG Group.

UCON reste une entité spécifique distincte au sein du NRG Group. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 323 millions d'euros pour plus de 2.000 collaborateurs, le Groupe NRB se positionne aujourd'hui dans le top trois du secteur ICT en Belgique.