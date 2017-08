Nouvelles couleurs pour la console Windows au bout de 20 ans

Vous vous souvenez peut-être de l'invite de la ligne de commandes de MS-DOS ? Toutefois, des testeurs peuvent désormais utiliser dans Windows 10 une nouvelle version offrant une palette de couleurs adaptée. La modification est subtile, mais l'objectif est de rendre le texte plus facilement lisible sur les écrans modernes à contraste plus élevé. À en croire The Verge, les développeurs réclamaient depuis longtemps un nouveau modèle de couleurs. Détail amusant, le nouveau modèle de couleurs est l'oeuvre d'un stagiaire entreprenant qui a ainsi connu son quart d'heure de gloire.