Nouveau retard important pour le prochain télescope spatial de la Nasa

Imaginé dans les années 1990, le télescope devait être lancé en 2010, selon un calendrier de 2002. Mais au fil des années, la date du lancement a été progressivement reportée, à 2013, puis 2018, 2019 et, en mars dernier, à mai 2020. Une commission indépendante avait été convoquée pour évaluer la situation et son rapport a été rendu public mercredi.

La Nasa a annoncé concomitamment que la nouvelle date de lancement serait le 30 mars 2021, et que le coût total du télescope passerait à 9,66 milliards de dollars, dont 8,8 milliards pour le développement, soit 800 millions de plus que le plafond autorisé par le Congrès. Les élus américains devront donc voter une nouvelle rallonge au projet. Le coût de Webb était estimé en 2007 à 4,5 milliards de dollars. L'Agence spatiale européenne et le Canada sont partenaires du télescope.