Nous achetons moins d'appareils

Le bureau d'étude de marché Gartner prévoit pour 2017 une baisse mondiale de 0,3 % pour la vente d'appareils, à savoir 2,3 milliards d'exemplaires. Pour l'année prochaine, on s'attend à une hausse de 1,6 %.

PC

Toutefois, les chiffres varient considérablement selon le type d'appareils. Le nombre d'ordinateurs portables et de PC vendus passe donc de 220 millions en 2016 à 203 millions cette année, et continuera à diminuer au cours des prochaines années. La confiance en Windows 10 a permis une hausse des ventes. Cependant, l'augmentation des prix des mémoires et des SSD pousse à la tendance inverse.

Tablettes

La vente des ultramobiles premium, des tablettes et des 2-en-1 plus hauts de gamme, comme l'iPad ou la Yago Tab 3, se porte mieux et passe de 50 millions de pièces l'année passée à 59 millions cette année. Les modèles d'entrée de gamme (ultramobiles basic & utility) connaissent quant à eux une légère baisse.

Téléphones

Cette année, le nombre de téléphones mobiles vendus diminuera pour passer de 1,893 milliard d'exemplaires à 1,905 milliard. Bien que ce chiffre augmentera en 2018, Gartner prévoit une légère baisse à partir de 2019. Le bureau d'étude de marché remarque que, notamment en Chine, l'attention se déplace des modèles d'entrée de gamme bon marché vers les modèles de moyenne gamme et de plus haute gamme.