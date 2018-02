Nokia lance 4 nouveaux smartphones (et une banane!)

Nokia 8 Sirocco

Le téléphone le plus haut de gamme de la marque est désormais le Nokia 8 Sirocco. Par rapport à l''ancien' Nokia 8, la mémoire RAM passe de 4 à 8 Go, et la capacité de stockage grimpe de 4 à 128 Go. Il en est de même du prix qui progresse de 599 à 749 euros.

Pour ce montant, vous disposerez sous le capot moteur d'un processeur octa-coeur Snapdragon 835 (4x3,36 GHz et 4x1,9 GHz). En outre, l'appareil dispose de trois appareils photo: un de 5 méga-pixels pour les selfies et deux de 12 et 13 méga-pixels. L'écran de 5,5 pouces 2K est de type pOLED incurvé, et la batterie de 3.260 mAh se recharge via USB-C.

Nokia 7+

On trouve sur cet appareil également un double appareil photo (12 et 13 méga-pixels), cette fois complétés par un modèle de 16 méga-pixels à l'avant. L'écran du Nokia 7+ mesure 6 pouces et offre un ratio d'image 18:9 Full HD+.

Le téléphone tourne sur une puce Snapdragon 660 et est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage. La batterie a une capacité de 3.800 mAh. Ici aussi, la recharge s'effectue via ASB-C. L'appareil, un 'dual-sim', sera commercialisé dans notre pays à partir d'avril à 399 euros.

Nokia 6

Le nouveau Nokia 6 est, selon HMD Global, l'entreprise à l'initiative des téléphones Nokia, soixante pour cent plus rapide que la précédente génération. Ce modèle sera disponible chez nous à partir d'avril en deux versions: l'une à 279 euros avec 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage, et l'autre à 299 euros avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Toutes deux tournent sur une puce Snapdragon 630.

Ces appareils ne sont équipés que d'un appareil photo de 16 méga-pixels à l'arrière et d'un autre de 8 méga-pixels en façade. La recharge s'effectue ici aussi via USB-C. La batterie dispose d'une capacité de 3.000 mAh, et l'écran mesure 5,5 pouces (Full HD).

Nokia 1

L'appareil portant le numéro 1 est aussi le meilleur marché de la gamme. A 89 euros, le Nokia 1 est un smartphone n'offrant qu'1 Go de RAM, 8 Go d'espace de stockage, un processeur quadri-coeur cadencé à 1,1 GHz, une batterie de 2.150 mAh et un appareil photo de 5 méga-pixels (plus un autre de 2 méga-pixels à l'avant). Contrairement aux autres modèles, le Nokia 1 utilise encore l'ancien connecteur micro-USB pour le rechargement.

Le téléphone sera commercialisé à partir de juin et se déclinera en rouge ou en bleu foncé. Mais Nokia envisage aussi de vendre des couvercles Xpress-on pour l'appareil. Vous pourrez donc ainsi changer la teinte du Nokia 1.

Nokia 8110

Enfin, Nokia joue de nouveau la carte de la nostalgie avec une réédition du Nokia 8110. Le 8110 est surtout connu pour son design. L'appareil s'ouvre par coulissement pour téléphoner, et son design incurvé, surtout dans sa version jaune, fait surtout penser à une banane.

Tout comme l'était le 3310, il ne s'agit pas ici d'un smarpthone à part entière, mais d'un appareil tournant sur son propre système d'exploitation. Il embarque la 4G et le wifi, et Nokia signale que 'les applis essentielles pour smartphone' seront disponibles.

Lesquelles exactement? Nous n'avons pas reçu de réponse. Nokia insiste notamment sur le fait qu'il y aura une nouvelle version de Snake, mais sans révéler de spécifications dans sa communication avec la presse, à ces exceptions près que l'appareil sera vendu à partir de juin au prix de 79 euros en versions noire ou jaune.