Nokia conclut un méga-accord avec T-Mobile pour le déploiement national de la 5G

L'accord courra sur plusieurs années et portera sur du hardware, du software et des services pour une couverture 5G nationale sur les spectres 600 et 28 MHz. Le premier nommé se focalisera sur une portée plus large dans un vaste environnement, alors que le second devra permettre des vitesses très élevées dans des zones densément peuplées.

Cet accord n'est pas vraiment une surprise, quand on sait qu'au début de cette année déjà, T-Mobile avait annoncé vouloir démarrer en 2018 le déploiement de la 5G dans 30 villes américaines. A l'époque, T-Mobile déclarait qu'elle opterait pour Nokia (600 MHz en 25 MHz) et Ericsson (600 MHz, 25 MHz et 39 MHz).

Cet accord porte sur un déploiement de la 5G à l'échelle nationale. Nokia est donc deux fois gagnante, alors qu'Ericsson n'est cette fois pas citée.

Le fait que des opérateurs américains choisissent des fournisseurs européens, n'est pas une surprise en soi. Le marché de l'équipement télécom est en effet majoritairement dominé par Nokia, Ericsson, Huawei et ZTE. Or le monde politique américain ne voit pas d'un très bon oeil toute collaboration avec la chinoise Huawei en raison d'accusations d'espionnage. Quant à ZTE (une firme également chinoise), elle a dû ces derniers mois stopper ses activités aux Etats-Unis après une condamnation et ce, même si elle autorisée depuis peu à opérer de nouveau sur le marché américain.