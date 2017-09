Nintendo va de nouveau vendre la NES Classic Mini en Europe

Nintendo provoqua l'émoi l'année dernière en introduisant son Nintendo Entertainment System (NES) dans une version compacte. Mais le fabricant de consoles de jeu avait tellement sous-estimé le succès de son opération que la NES Classic Mini fut épuisée très rapidement, ce qui fait que pas mal d'amateurs se sentirent lésés.

We’ll also bring the Nintendo Classic Mini: NES back to Europe next summer. More info will be shared in the future ► https://t.co/YUY2dxzI50 pic.twitter.com/RcIxPKlil7