Nintendo SNES, le retour

La nouvelle console de jeu de Nintendo sera une réédition plus compacte de l'ancienne console SNES, l'appareil 16 bits des années nonante de Nintendo. La SNES Classic sera commercialisée le 29 septembre et intégrera 21 jeux, dont les classiques Donkey Kong Country, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II, Super Metroid, Super Mario World et Super Mario Kart. Quant à Star Fox 2, encore jamais sorti, il se trouvera aussi sur la console. Ce jeu devait en fait être introduit en 1995 déjà, mais il fut postposé et finalement mis au frigo. Et pour les connaisseurs, le tube culte Earthbound sera également présent.

Le fabricant japonais de jeux a clairement compris qu'il y avait de l'argent à empocher chez les nostalgiques. L'année dernière déjà, il avait introduit la Nintendo Classic Mini, une console rétro pouvant faire tourner des jeux tels Super Mario Bros, Castlevania et le premier Final Fantasy. Cette réédition de la console NES de Nintendo avait à l'époque été très bien reçue. C'est donc à présent le tour de la SNES.

La SNES Classic sera fournie avec deux contrôleurs classiques et pourra être branchée sur une TV HD. Elle devrait coûter aux environs de quatre-vingts dollars. La SNES originale avait été lancée en 1990 au Japon et deux ans plus tard en Europe. La console de jeu 16 bits y avait concurrencé la Sega Mega Drive.