Nintendo étoffe sa console Switch avec des jouets en carton

Avant, les enfants jouaient souvent en bricolant que ce soit avec des boîtes LEGO, K'NEX ou autres, alors que maintenant, ils passent le plus clair de leur temps sur des consoles ou des ordis de jeu. Avec sa nouvelle gamme de produits, Nintendo tente à présent de combiner le meilleur des deux mondes.

Nintendo Labo est conçu 'spécialement pour les enfants et tout un chacun qui est resté jeune d'esprit'. Les utilisateurs peuvent avec un ensemble de petits élastiques et de panneaux en carton construire toutes sortes d'accessoires pour la console Switch: une moto, une canne à pêche, un appareil photo, un piano, une petite maison ou une voiture miniaturisée.

Un autre pack peut être converti en un ensemble robotique, après quoi le joueur/robot pourra utiliser son sac à dos et son casque en guise de contrôleur. Il s'agit d'employer les 'Joy-Cons', des panneaux que l'on peut clipser sur ou déclipser de la console Switch. Nintendo a aussi mis au point plusieurs jeux spécialement destinés à collaborer avec les Joy-Cons.

La Switch est commercialisée depuis quasiment un an déjà et est devenue incroyablement populaire. L'année dernière, Nintendo en a déjà vendu plus de dix millions d'exemplaires et vise les vingt millions cette année. Cette extension en carton devrait l'aider à atteindre cet objectif. Nintendo Labo sera vendu en Belgique à partir du 27 avril.