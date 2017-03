Nintendo entend doubler la production de la Switch

Durant son prochain exercice fiscal, qui débutera en avril, Nintendo produira 16 millions d'exemplaires de la Switch. Deux fois plus qu'initialement prévu, selon le journal d'affaires The Wall Street Journal sur base d'informations de personnes au courant des plans de l'entreprise technologique japonaise.

La console Switch est arrivée sur le marché il y a deux semaines et semble connaître un grand succès. En l'espace d'une semaine, il s'en est en effet vendu un million et demi d'unités environ au niveau mondial. Si ces 16 millions d'exemplaires parviennent à être écoulés, la Switch deviendrait le plus grand tube de Nintendo depuis l'introduction de la Wii en 2006. Le producteur de consoles de jeu apprécierait du reste ce succès dans la mesure où les ventes du successeur de la Wii, la Wii U en2012 se sont avérées décevantes.