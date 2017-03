NGDATA s'étend à Paris

La filiale parisienne succède à des extensions précédentes à Malines, Amsterdam, New York, San Francisco et Singapour. Selon l'entreprise gantoise, il y a en France une forte demande pour Lily Enterprises, une plate-forme de collecte d'expériences de clients, notamment via les médias sociaux, CRM et contacts téléphoniques.

NGDATA, qui est dirigée par Luc Burgelman, a récolté encore 9,4 millions de dollars au début de l'année. Il y a an, elle en avait déjà récolté 10,2 millions. A l'époque, il était déjà manifeste que l'entreprise envisageait une croissance belge, mais aussi internationale.