NGDATA met la main sur une entreprise américaine d'analyse de données

Eccella est une firme de consultance spécialisée dans la gestion et l'analyse de données. Outre son siège central à New York City, elle possède également des filiales à Londres et à Bombay. Ce rachat cadre avec l'ambition de NGDATA de croître au niveau mondial en général et en Amérique du Nord en particulier.

Grâce à cette reprise, NGDATA accueillera pas mal de spécialistes, mais aura ainsi aussi accès aux partenaires technologiques de l'écosystème d'Eccella.

"Avec ce rachat stratégique, nous allons renforcer notre équipe, nos possibilités et notre infrastructure en vue d'accélérer encore notre croissance. La combinaison de Lily Enterprise avec la connaissance étendue, les solides partenariats et l'expertise mondiale d'Eccella engendrera une offre de valeur unique. Grâce au rachat d'Eccella, notre valeur ajoutée pour les clients et les partenaires ne fera qu'augmenter", affirme Luc Burgelman, CEO de NGDATA.

Au début de cette année encore, NGDATA avait recueilli 9,4 millions de dollars. Il y a un an, elle avait déjà récolté 10,2 millions de dollars. A l'époque déjà, il était clair que l'entreprise envisageait une croissance belge, mais aussi internationale. En octobre de l'année dernière, elle racheta aussi la néerlandaise Rednun, alors qu'en 2013, elle avait fait de même avec Enqio.