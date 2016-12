Nextel engloutit Mobile Access

Nextel est spécialisée dans la vente et les services de réseaux de données, téléphonie, solutions d'opérateur et sécurisation aux entreprises. En rachetant Mobile Access, Nextel amplifie son expertise en solutions globales pour la mobilité.

Mobile Access, située à Aartselaar, se focalise depuis 27 ans déjà principalement sur les entreprises moyennes. Elle dispose d'une large gamme de services 'cloud', de solutions de sécurité et de centres de données, de produits de gestion de réseaux, de matériel de stockage et mobile, ainsi que d'applications. Pour le CEO de Nextel, Peter Roelens, ce rachat s'avère important au niveau stratégique dans le cadre de la transformation numérique chez les clients: "Cela complètera notre gamme ICT: une solution globale sur le plan de la communication et de l'IT."

L'entreprise peut faire valoir quelques belles références, dont la Karel de Grote Hogeschool, Jan De Nul, Fost Plus et Guylian. Le montant du rachat n'a pas été communiqué. Au cours de son exercice 2015, Mobile Access a, selon Trendstop, enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'euros. Au cours de ce même exercice, Nextel a, elle, généré 45,2 millions d'euros.