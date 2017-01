Nettement plus d'utilisateurs que prévu pour Netflix

La croissance du nombre d'abonnés est due à la popularité de séries telles 'The Crown' consacrée à la jeune reine Elisabeth II, ainsi qu'aux nouvelles saisons de 'Gilmore Girls' et 'Black Mirror'. Au niveau international, Netflix a enregistré 5,1 millions de nouveaux utilisateurs, soit nettement plus que les 3,8 millions de nouveaux abonnés prévus par les analystes. Aux Etats-Unis, Netflix a fait avec 1,9 million de nouveaux abonnés beaucoup mieux aussi que les 1,4 million attendus par les analystes. En tout, il est donc question d'un peu plus de 7 millions de nouveaux abonnements, ce qui représente la plus forte hausse trimestrielle du nombre de clients dans l'histoire de l'entreprise. Netflix compte à présent quelque 94 millions d'abonnés.

Au trimestre dernier, le gain de 0,15 dollar par action a été supérieur au 0,13 dollar attendu par des experts du marché. Le chiffre d'affaires de Netflix s'est établi à 2,5 milliards de dollars. Ici encore, l'entreprise a fait mieux que prévu.

En route vers les 100 millions

Il n'y a pas que les clients à faire la file car les investisseurs se bousculent également pour s'associer à Netflix. Durant les six mois écoulés, la part de marché de l'entreprise a progressé de plus d'un tiers. Les accords liés à la télévision payante, comme récemment avec Comcast, rendent également l'entreprise intéressante.

Dans le cadre de ce qu'on appelle le négoce post-boursier à New York, l'action Netflix a crû fortement.

Précédemment, Netflix avait exprimé son ambition de franchir en 2017 le cap des 100 millions d'abonnés. Au niveau international, l'entreprise s'attend au premier trimestre à accueillir 3,7 millions de nouveaux clients. Et aux Etats-Unis, pas moins d'1,5 million de nouveaux utilisateurs devraient venir s'ajouter. Cette année, Netflix investira 6 milliards de dollars dans des productions propres et dans des licences pour de nouvelles séries.

Concurrence

Netflix considère provisoirement YouTube comme son principal concurrent, mais Facebook et Amazon Prime Video pourraient aussi lui faire de l'ombre. Le dernier nommé a été lancé en décembre sur le plan mondial et est donc disponible en Belgique également.