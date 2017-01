Netflix vous permet à présent de télécharger des films et séries sur microcarte SD

Cette dernière mise à jour est désormais disponible dans le Google Play Store. Les utilisateurs pourront ainsi choisir eux-mêmes l'emplacement de téléchargement. Avant cette update, tout était automatiquement stocké sur l'appareil. Cette possibilité n'existera cependant pas pour tout appareil Android, mais Netflix ne précise pas pourquoi.

Le nouveau mode de stockage pourrait engendrer une nouvelle manière intéressante d'utiliser Netflix. Il permettra aux utilisateurs de stocker nettement plus de vidéos et de se créer leur propre vidéothèque hors ligne. Il n'empêche qu'un porte-parole de l'entreprise fait savoir à Engadget qu'il y aura des limites: 'Il sera possible de télécharger du contenu vers plusieurs cartes SD. Mais des limites seront prévues quant à la quantité de téléchargements pouvant se faire simultanément. Il y aura aussi des limites au niveau de la durée de disponibilité d'un téléchargement. Nous l'avons prévu, afin d'éviter les abus.'

Pas d'échange

En outre, les utilisateurs ne pourront pas non plus utiliser les cartes SD sur plusieurs appareils, parce que le contenu ne pourra être reproduit que par l'appareil avec lequel la vidéo a été téléchargée. Il ne sera donc pas possible de partager des vidéos avec des tiers.

Netflix avait introduit la fonction de téléchargement en novembre dernier. Quiconque a souscrit un abonnement au service, pourra télécharger des films et des séries, puis les visionner hors ligne sur leur appareil Android ou iOS. Les films et séries resteront alors disponibles pendant un temps limité. Cette durée divergera en fonction des droits de licence par titre.