Netflix va lancer une station radio

La station devrait être opérationnelle en janvier 2019. Elle sera le résultat d'un partenariat conclu avec Sirius XM, qui propose la radio via satellite et en ligne, peut-on lire dans The Wall Street Journal.

La station ne sera pas un canal radio classique, mais se focalisera surtout sur le comique de scène composé d'extraits et de points forts des shows humoristiques diffusés par Netflix même. L'objectif sera cependant de proposer une combinaison de contenus existants et nouveaux.

Pour Netflix qui, à ses débuts, était une entreprise de location de DVD par correspondance, ce sera la première fois qu'elle proposera autre chose que de la vidéo. Mais tout semble indiquer que la station sera surtout un instrument de marketing pour les productions que l'entreprise présente sur son service de diffusion (streaming).