Netflix porte le visionnement hors ligne sur les PC et tablettes Windows 10

A cette fin, les utilisateurs doivent cependant installer la toute nouvelle version de l'appli Netflix pour Windows 10 sur leur appareil. La fonction ne marche pas via un navigateur. Une fois téléchargé, le contenu peut être visionné n'importe où, sans connexion internet.

Tout comme pour le visionnement offline via Android ou iOS, il ne sera pas possible de télécharger n'importe quel film ou série. A cause des licences et des droits cinématographiques, seule une quantité limitée de contenus est disponible. Il est ici question d'un mix de productions Netflix originales et d'autres contenus encore. Vous trouverez tout ce qui peut être visionné hors ligne dans la catégorie 'Disponible au téléchargement'. Une fois que vous aurez sélectionné un film ou une série, il vous suffira de cliquer sur 'télécharger'. Dans la catégorie 'Mes téléchargements', vous trouverez un aperçu de tout ce que vous avez déjà téléchargé.

La fonction est disponible au niveau mondial. Les contenus visualisables hors ligne peuvent différer d'une région à l'autre.