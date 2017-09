Nest se tourne vers la sécurité

L'entreprise 'smart home' Nest va miser pleinement sur la sécurité domestique. Voilà ce qui ressort d'une importante conférence de presse, au cours de laquelle elle a présenté trois produits destinés à constituer un véritable système de sécurité en combinaison avec la caméra Nest Cam IQ existante.

Il y a d'abord Nest Hello, une sonnette de porte reliée à internet. Elle comprend une caméra intelligente capable, selon ses concepteurs, de reconnaître les visages. Elle est aussi équipée d'un micro permettant de dialoguer avec les visiteurs, via internet le cas échéant (par exemple si vous êtes au travail et que voulez signaler au facteur qu'il peut déposer quelque part le colis que vous attendiez). Tout comme avec les téléphones, vous pourrez aussi préenregistrer un message, qui sera reproduit, dès que quelqu'un pressera la sonnette. Nest Hello permettra, tout comme la caméra de sécurité existante de l'entreprise, l'enregistrement vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les personnes souscrivant un abonnement payant.

Caméras et systèmes d'alarme

Outre la sonnette de porte, Nest a conçu aussi une version de sa caméra de sécurité intelligente Cam IQ pour l'extérieur, laquelle a reçu l'appellation... créative de Nest Cam IQ Outdoor. Tout comme la version d'intérieur, cette caméra embarque l'Assistant AI de Google.

Le tout peut être combiné et intégré à un système de sécurité domestique dénommé Nest Secure. Cet ensemble comprend un hub (concentrateur), des détecteurs pour portes et fenêtres, des balises de localisation vous permettant par exemple de retrouver plus facilement vos clés ou votre portefeuille.

Pour Nest, il s'agit là d'un sérieux pas accompli vers un système 'smart home' complet. Précédemment déjà, l'entreprise avait introduit son thermostat connecté bien connu. Elle commercialise également des détecteurs de fumée intelligents, ainsi qu'une caméra de sécurité 4K, la Nest Cam IQ, qui reconnaît les visages et permet aux utilisateurs de zoomer sur des détails dans le plus pur style CSI. Mais l'entreprise ne disposait pas encore d'un système de sécurité complet. La voici donc qui pénètre sur un marché, où la concurrence ne manque assurément pas. Et Nest n'y sera pas la moins chère, puisque Nest Secure est annoncé aux Etats-Unis à 499 dollars (420 euros après conversion), alors que la caméra revient Outre-Atlantique à 349 dollars. Aucun prix n'a encore été annoncé pour la sonnette de porte.