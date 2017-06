Ne dites plus Withings, mais Nokia Health

L'entreprise française Withings créée en 2008 produit notamment des traceurs d'activités, des pèse-personnes, des thermomètres, des contrôleurs de la pression sanguine et des appareils de surveillance des nouveaux nés, ayant tous un point commun: la connectivité numérique. Après un premier succès modeste avec son premier 'tracking wearable' - le Pulse lancé en 2014 -, ce fut surtout la montre intelligente Activité qui fit connaître la marque Withings auprès du grand public. Or il se fait que la 'nouvelle' Nokia recherchait depuis quelques temps déjà une solide branche 'digital health', et elle l'a donc trouvée dans Withings: le rachat avait été annonce, il y a plus d'un an déjà.

Aujourd'hui, quelque temps plus tard donc, il apparaît clairement que Nokia a de très grands projets dans le secteur des soins de santé numériques. Toute la gamme Withings a été rebaptisée Nokia Health et est interconnectée via l'appli centrale Nokia Health Mate. Deux nouveaux produits voient directement le jour.

Nokia Body est un pèse-personne numérique connecté par wifi et capable de déterminer votre IMC (indice de masse corporelle) notamment. Quant à Nokia BPM+, il s'agit d'un contrôleur de la pression sanguine compact qui, tout comme le pèse-personne, est connecté à l'appli Health Mate. L'ambition sous-jacente de Nokia est d'étoffer la gamme Health de telle sorte que le consommateur puisse désormais effectuer lui-même chaque jour le même check-up annuel que celui réalisé par son médecin. Via l'appli, il reçoit aussi des conseils personnalisés.

Par cette approche, Nokia concurrence l'Apple HealthKit, qui offre également une plate-forme accueillant des applis pour l'échange de données médicales.