n-Auth remporte la bataille des startups organisée par Fujitsu

Lors de la 'Labs Battle', six startups du réseau Hive Brussels ont pu se présenter à un public réunissant les trois cents plus importants clients et partenaires de Fujitsu. Dans le cadre de cette 'pitch battle' typique, elles disposaient de cinq minutes pour convaincre le public et un jury. Chacune de ces entreprises (Juru, n-Auth, Blockchain Studios, Hey, Binderz et d.work) prépare des solutions sur base de nouvelles technologies, telles IoT, AI, RPA et blockchain.

C'est n-Auth qui a recueilli le plus de suffrages. La startup est active dans l'authentification des personnes avec une plate-forme qui peut par exemple être intégrée à d'autres nettement plus volumineuses telles AWS, Salesforce ou Office 365. "On observe qu'il y a un intérêt toujours plus grand pour la sécurité des informations sensibles, comme les données personnelles. Mais nous veillons aussi à ce que cela puisse se faire d'une manière conviviale, pour que l'expérience de l'utilisateur soit positive. C'est précisément ce que nous faisons avec n-Auth en combinant une puissante technologie avec la facilité d'emploi, afin d'en arriver à une authentification précise", déclare Jens Hermans, CEO de n-Auth dans un communiqué.

L'entreprise est à présent invitée au Fujitsu Forum de Munich, afin de participer au concours Startup Awards international. Cette 'Labs Battle' avait déjà sa place lors de l'étape belge du Fujitsu World Tour, une série de conférences pour les utilisateurs, par lesquelles l'acteur technologique japonais entend attirer clients et partenaires vers la co-création.