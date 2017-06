Musk quittera les comités consultatifs de Trump en cas de résiliation de l'accord sur le climat

Le fondateur de Tesla et de SpaceX notamment fut l'un des premiers patrons technologiques que Trump invita à sa table après son accession à la présidence. A l'entendre, Musk a vivement incité et à plusieurs reprises le président à s'engager en faveur de l'accord climatologique signé l'année dernière à Paris: "J'ai dit ce que je pensais au président, j'ai usé de mes relations à la Maison Blanche et je siège dans différents comités. Je ne peux en faire plus."

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain