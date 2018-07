Musk ne mâche pas ses mots à la suite d'une critique d'un sauveteur en Thaïlande

Lors de l'opération de sauvetage, Musk s'était rendu brièvement en Thaïlande pour y proposer un mini-sous-marin en vue de sauver les jeunes pris au piège dans une grotte. Or l'appareil ne semblait pas utilisable dans ce cas.

L'un des sauveteurs, Vernon Unsworth, qualifia alors l'action de Musk de coup médiatique et fit clairement comprendre que Musk pouvait se fourrer le sous-marin 'dans un endroit bien précis de son anatomie'.

Cette réaction a surtout eu le don de chatouiller l'ego de Musk car l'homme d'affaires excentrique à l'initiative de PayPal, Tesla et Space X n'a pas hésité à orienter la discussion vers les bas-fonds en traitant Unsworth de pédophile. Il émit en effet la suggestion que c'était pour le moins bizarre que ce Britannique habite en Thaïlande et déclara vouloir parier que ses propos étaient bien réels.

Musk a entre-temps supprimé ses tweets, mais le sauveteur envisage de porter plainte, comme il l'a déclaré à des médias britanniques.

Musk avait fait amener par avion un mini-sous-marin en Thaïlande pour aider à sauver les enfants pris au piège. Selon le sauveteur Vernon Unsworth, cet engin était absolument inutilisable en pareilles circonstances. ''Musk ne connaissait rien de la taille et de la forme de la grotte. Le sous-marin faisait quasiment 1,70 mètre de longueur et ne pouvait se plier. Il n'aurait pas pu se faufiler le long des obstacles et prendre des virages. Il n'aurait même pas pu progresser de cinquante mètres dans la grotte'', a déclaré Unsworth. La Thaïlande avait précédemment déjà fait savoir qu'elle n'avait pas besoin du sous-marin.