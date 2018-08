Mozilla publie des chiffres sur l'utilisation de Firefox

Les logiciels bloqueurs de publicité tels AdBlock Plus, qui enraient notamment les bannières publicitaires et les sites web émergents, existent depuis assez longtemps déjà. Selon les chiffres publiés par Mozilla, les utilisateurs tentent à présent assez souvent aussi de s'opposer aux logiciels qui les suivent de page en page sur des sites web. La possibilité de désactiver tous ces 'trackers' (traceurs) a été ajoutée à la version 57 des navigateurs Firefox, qui est sortie en novembre dernier. Depuis lors, le nombre d'utilisateurs qui bloquent le traçage, est passé de zéro à 1,3 pour cent. Ce n'est certes pas là un nombre énorme, mais cela correspond quand même à quelque trois millions d'utilisateurs. Il convient d'ajouter qu'Adblock Plus et uBlock Origin, deux bloqueurs de pub, sont les plug-ins les plus utilisés pour le navigateur Firefox. Un peu moins de dix pour cent de l'ensemble des utilisateurs de Firefox a installé Adblock Plus par exemple.

La publicité et les traceurs sont parmi les plus importantes sources de revenus des sites web et constituent le modèle commercial sur lequel reposent des plates-formes comme Google ou Facebook. Ces dernières années, la prise de conscience du respect de la vie privée, attisée encore par des scandales tels celui de Cambridge Analytica, s'est fortement amplifiée. Firefox offre donc à présent la possibilité de bloquer ces traceurs, alors que Safari d'Apple dispose d'une fonctionnalité similaire appelée 'intelligent tracking protection'.

Du même rapport, il apparaît en outre que Firefox possède quelque 250 millions d'utilisateurs mensuels ce mois-ci, soit 25 millions de moins qu'il y a un an. 35 pour cent environ de ces utilisateurs ont un ou plusieurs plug-ins. Autre élément intéressant à savoir: en 2018, Windows 7, du moins parmi les utilisateurs de Firefox, est encore et toujours le système d'exploitation le plus utilisé avec 43 pour cent. Windows 10 se classe deuxième avec 38 pour cent. Quant à Windows 8.1, il arrive en troisième position, mais loin derrière avec quelque 8 pour cent.