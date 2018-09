Motorola lance un smartphone de milieu de gamme avec Android One

Le Motorola One est un smartphone de 5,9 pouces, offrant un rapport d'image 16:9 et équipé d'un processeur Snapdragon 625 (2 GHz), de 4 giga-octets de RAM et de 64 giga-octets de capacité de stockage.

L'appareil est fourni avec Android One, à savoir une version pure d'Android sans 'ajout' du fabricant. Cela signifie qu'il recevra pendant deux ans les mises à jour système et pendant trois ans les updates sécuritaires. Initialement, le téléphone tournera sur Android 8.1 Oreo, mais Motorola promet qu'il fera sous peu déjà l'objet d'une mise à jour vers Android 9 Pie.

Le smartphone dispose d'une batterie de 3.000 mAh. Selon Motorola, il peut être de nouveau opérationnel six heures durant après seulement vingt minutes de recharge et ce, grâce au TurboPower, l'appellation donnée par Motorola à QuickCharge.

A l'arrière de l'appareil, on trouve un appareil photo de 13 méga-pixels, qui permet par exemple de modifier la netteté de l'arrière-plan, à l'instar de l'effet 'bokeh' (flou artistique). En façade, le Motorola One propose un appareil photo de 8 méga-pixels.

L'appareil sera disponible en Europe à partir du mois d'octobre au prix de 299 euros.