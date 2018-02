Mobile World Congress 2018: que peut-on en attendre?

Selon une bonne vieille tradition, Barcelone sera de lundi à jeudi prochain inclus la base d'une foule de journalistes qui rédigeront des articles sur les smartphones et autres gadgets mobiles de tous poils. Les entreprises y présenteront en effet, comme chaque année, leurs innovations et concepts mobiles les plus fous. Data News sera de la partie au Mobile World Congress pour vous informer des toutes dernières tendances. Mais au fait, lesquelles?

'Le show Samsung'

Cette année, Samsung occupera vraiment le devant de la scène avec le lancement du Galaxy S9. Quelques concurrents en vue tels LG et HTC ne seront en effet pas là avec de véritables successeurs de leurs précédents produits-phares. Voilà pourquoi le S9 devrait cette année attirer le plus d'attention.

On peut considérer le S9 comme la réponse de Samsung à l'iPhone X. Il est probable que le Galaxy S9 en imposera surtout par ses appareils photo car des rumeurs font état de la présence de deux appareils caractérisés par des ouvertures de diaphragme différentes, même s'il n'est pas clair du tout comment Samsung va utiliser précisément ce diaphragme variable.

Rayon spécifications, on peut probablement attendre des Galaxy S9 et S9 Plus les mêmes écrans 18:9 que chez leurs prédécesseurs. Il est probable que Samsung utilise dans notre pays le tout nouveau processeur Exynos 9810 SoC zal plutôt que l'autre nouveauté puissante elle aussi qu'est le Qualcomm Snapdragon 845, sans doute destiné aux Etats-Unis.

Le scanner d'empreintes digitales pourrait être cette fois plus facilement accessible, parce que Samsung le placerait en-dessous des appareils photo. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se murmure que le prix des chevaux de parade de Samsung avoisinerait les 1.000 euros.

Smartphone Sony incurvé?

Au MWC, Sony présentera les XZ2 et XZ2 Compact. Dans une vidéo que l'entreprise japonaise a placée sur sa page Twitter, Sony semble vouloir privilégier un écran incurvé. Selon des rumeurs, on pourrait en tout cas s'attendre à un changement de design radical de la part de Sony avec un rapport d'image 18:9.

LG ne débarquera pas avec le successeur du G6 au MWC. L'entreprise entend modifier de fond en comble sa stratégie mobile. Voilà pourquoi le G7 devrait être complètement redessiné. Il n'empêche que le géant sud-coréen ne viendra pas à Barcelone les mains vides car l'entreprise aurait préparé une variante du V30. LG y aurait surtout effectué des adaptations au niveau de l'appareil photo.

Des ordinateurs portables toujours connectés

C'est le silence radio quant à savoir ce qu'on découvrira au MWC du côté de Lenovo et des smartphones Moto, mais l'entreprise pourrait nous réserver des surprises avec Windows. Le géant technologique chinois souhaitera probablement présenter de nouveaux ordinateurs portables au MWC. Ces appareils embarqueraient des puces Qualcomm et seraient constamment connectés à internet.

L'an dernier, Nokia avait défrayé la chronique grâce au 3310. Cette année, l'entreprise espère attirer l'attention avec ses téléphones Android. Le fabricant présentera quelques nouveaux appareils, dont le 'Nokia 1', un appareil à prix serré et aux spécifications modestes qui devrait tourner sur Android Go, la variante allégée du système d'exploitation Android.

Le calme chez les autres

HTC ne présentera plus que probablement pas de successeur à son porte-drapeau U11 au MWC. Le producteur taïwanais évoquera, selon les rumeurs, des développements en matière de réalité virtuelle. De plus, il devrait faire calme cette année aussi du côté d'Huawei car l'entreprise présentera à un autre moment le successeur du P10. Elle devrait probablement débarquer à Barcelone avec quelques nouvelles tablettes.

Outre les annonces de produits des acteurs en vue dans le secteur, MWC reste aussi un événement qui fait la fête au mobile sous toutes ses coutures. On peut donc s'attendre à d'autres nouveautés encore car même les entreprises quelque peu plus petites y ont la chance d'y présenter des nouveautés intéressantes, et c'est sans parler de divers spécialistes qui viennent y donner leur avis sur toutes sortes de nouveaux défis et visions.