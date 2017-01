Mobile Vikings interrompt son service VoIP

Mobile Vikings, l'opérateur virtuel établi à Hasselt, interrompt son service VoIP Viking Talk. Comme il existe trop d'alternatives de qualité, le fournisseur estime que son service ne peut plus offrir de valeur ajoutée. Sur sa page de support, il conseille donc de migrer vers Facebook Messenger, WhatsApp ou Skype.

Les utilisateurs peuvent encore utiliser Viking Talk jusqu'à la fin de ce mois via l'appli. Les points Viking gagnés ou achetés ne sont toutefois pas annulés et peuvent être utilisés pour acquérir un pack sur une carte SIM. L'appli n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs.