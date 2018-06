Microsoft vaut à présent dix milliards de dollars en plus que Google

Mardi soir, la valeur totale des actions de Microsoft atteignait 749 milliards de dollars contre 739 milliards pour Alphabet, selon la chaîne CNBC. Alphabet est la société mère de Google, mais aussi de quelques autres entreprises-soeurs plus modestes, telles Waymo et Google Fiber. C'est la première fois depuis la création d'Alphabet en 2015 que Microsoft parvient à la devancer.

Selon CNBC, la valeur de Microsoft croît depuis pas mal de temps déjà, notamment en raison de l'extension d'Azure, la plate-forme 'cloud' de Microsoft, mais aussi grâce à l'adoption plus large de ses applications dans le nuage, telles Office 365. Il en résulte que Microsoft est aujourd'hui la troisième plus importante firme cotée à la bourse après Apple, dont la valeur totale est de 918 milliards de dollars, et après Amazon et ses 788 milliards de dollars. Le top cinq est complété par Facebook et la chinoise Tencent.