Microsoft va-t-elle se lancer dans le 'game streaming'?

Le rapport en question provient de Thurott, un site technologique qui examine régulièrement des rumeurs liées à Microsoft. Le site approfondit en l'occurrence le système de jeux dans le nuage sur lequel travaille Microsoft. Il porterait l'appellation Scarlett Cloud et ferait partie d'une stratégie plus large basée sur la Xbox.

Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que Microsoft développerait deux consoles Xbox différentes. L'une d'elles serait traditionnelle avec des jeux tournant sur la console même (comme c'est le cas avec les modèles actuels). L'autre serait plus légère avec des jeux tournant dans le nuage. Une partie des jeux serait encore traitée par la console même pour limiter les retards typiques liés à la diffusion des jeux, mais les processus plus lourds seraient diffusés à partir du nuage (probablement Azure Cloud dans ce cas). Cette console devrait donc être nettement moins puissante et par conséquent plus économique.

Des entreprises tentent depuis assez longtemps déjà de se faire une place dans la diffusion de jeux. OnLive avait déjà essayé en 2012, en tant que partenaire de l'ex-Belgacom dans notre pays, mais le service fut finalement petit à petit interrompu. Plus récemment, c'est Sony, avec PlayStation Now, et Nvidia, avec GeForce Now, qui se sont lancés dans les services de streaming. Il s'agit dans ce cas cependant surtout de projets assez modestes et pas d'une stratégie de plus grande envergure comme cela semble être le cas chez Microsoft.