Microsoft va fournir aux utilisateurs professionnels une 'fenêtre' sur leur téléphone

Il s'agit là d'une fonction dans Microsoft 365, à savoir la combinaison de Windows 10, Office 365 et les solutions de sécurité et d'Enterprise Mobility de l'entreprise. On ne sait cependant pas si cette fonction sera aussi présente sur les versions à la consommation de Windows 10 et Office.

La fonction s'appelle 'Your Phone', une fenêtre par laquelle l'utilisateur aura accès à partir de son PC aux SMS, photos et notifications de son téléphone. Et Microsoft de présenter à ce propos l'exemple suivant: l'utilisateur pourra incorporer une photo de son smartphone directement dans un document Word ou une présentation Powerpoint, sans avoir besoin de connecter son téléphone ou de partager la photo au départ de son appareil. La fonction sera bientôt présente dans le Windows Insider Program. La date de lancement définitive n'est pas encore fixée.

Parmi les autres nouveautés, relevons le support de Timeline dans le Microsoft Launcher sur Android. Timeline permet de synchroniser des applis sur différents appareils et est comparable à un navigateur qui retient quels onglets sont ouverts.

Enfin, Microsoft 365 supportera désormais aussi les 'Adaptive Cards', ce qui permettra d'approuver dans Outlook ou Teams des communications de clavardage (chat), des notes de frais ou des commentaires sur le code. Microsoft Pay sera aussi porté sur Outlook pour pouvoir payer directement des factures à partir de la boîte de réception.