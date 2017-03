Microsoft va faire tourner Windows Server sur des puces ARM

Voilà ce qu'ont annoncé Qualcomm et Microsoft lors de l'Open Compute Project Summit à Santa Clara. Ces entreprises ont fait la démonstration de la manière dont Windows Server fonctionne sur un système Centriq 2400 10nm. Il s'agit là provisoirement d'un projet interne dirigé par le siège central de Microsoft à Redmond. On ne sait pas encore quand la technologie sera disponible sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que les deux firmes lanceront cette année encore des ordinateurs portables et appareils mobiles Snapdragon Windows 10. Pour en savoir plus, surfez sur The Register.

Durant l'Open Compute Project Summit, AMD a présenté en avant-première son nouveau Naples CPU System on Chip (SoC) pour serveurs x86 en centres de données.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.