Microsoft sur le point de louer des consoles Xbox

Avec un tel abonnement, l'utilisateur (américain) pourra louer une Xbox One X pour 35 dollars par mois ou une Xbox One S pour 22 dollars par mois. Une formule Xbox Live Gold en fera partie pour permettre aux joueurs de participer à des jeux 'multiplayer' en ligne. Un Xbox Game Pass, à savoir un service de diffusion de jeux, est également prévu. L'abonnement aura une durée de deux années minimum.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft lance ce genre d'abonnement. Il y a six ans, il était en effet déjà possible d'acquérir une Xbox 360 subsidiée au moyen d'un abonnement Xbox Live Gold. A l'époque, le cycle de vie de cette console touchait à sa fin. L'on s'attend donc à ce que la génération actuelle de consoles (surtout les Xbox One et PlayStation 4) soit également bientôt remplacée. Traditionnellement, le lancement d'une nouvelle génération va de pair avec un solide jeu de coudes entre Microsoft et sa rivale Sony (PlayStation) pour s'approprier la plus grande part du marché et ainsi s'attirer le plus de créateurs de jeux possible. Pour ce qui est de la génération actuelle, Microsoft semble cependant déjà avoir perdu la bataille.