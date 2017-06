Microsoft s'empare de Cloudyn

Cloudyn est une jeune firme israélienne spécialisée dans le 'cloud monitoring & analytics'. Elle aide les entreprises à optimiser leurs investissements dans les services dans le nuage.

De précédentes rumeurs avaient déjà fait état d'un rachat, mais Microsoft a à présent officiellement confirmé la nouvelle. Le site technologique TechCrunch croit savoir que le montant de la reprise oscille entre 50 et 70 millions de dollars.

Cloudyn collaborait déjà avec Microsoft qui, avec Azure, propose l'une des plus importantes plates-formes d'informatique dans le nuage. De plus, la start-up a également collaboré avec Google notamment. On ne sait pas encore clairement si Cloudyn continuera de supporter des nuages autres que ceux de Microsoft ou si le service sera entièrement intégré à Microsoft Azure.