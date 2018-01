Microsoft s'empare d'une plate-forme de jeux

Cette nouvelle a été annoncée par Kareem Choudhry, vice-president des jeux chez Microsoft. PlayFab est une plate-forme 'back-end' créée exclusivement pour les jeux en direct sur consoles, appareils mobiles et PC.

PlayFab propose des services pour la création et le lancement de jeux connectés dans le nuage sur tout équipement branché sur la plate-forme 'cloud' Azure de Microsoft.

PlayFab possède plus de 700 millions de joueurs et propose actuellement plus de 1.200 jeux notamment de Disney, NBC Universal, Wizards of the Coast, Nickelodeon, Bandai Namco, Rovio et Capcom. Les services de PlayFab sont exploités dans divers jeux mobiles, ainsi que dans des titres comme Planetary Annihilation, Killing Floor 2 et Loadout.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.