Microsoft prévient dès à présent de la fin de Windows 7 en 2020

Selon Markus Nitschke, responsable Windows chez Microsoft Allemagne, Windows 7 ne satisfait pas aux exigences de la technologie moderne et aux besoins de sécurité élevés des départements IT. Et d'ajouter que les entreprises feraient bien d'envisager leur passage à Windows 10.

Cet appel peut paraître quelque peu étrange dans la mesure où Windows 7 bénéficiera encore d'un support étendu jusqu'au 13 janvier 2020. Microsoft fait ici référence à Windows XP, qui n'a été remplacé qu'au tout dernier moment dans beaucoup d'entreprises, ce qui leur a souvent occasionné des coûts et des risques supplémentaires. Pour Windows 8, le support étendu court jusqu'au 10 janvier 2023.

Long préambule

L'appel s'avère cependant judicieux quand on sait que le processus migratoire peut prendre des mois dans les grandes entreprises. Ce délai est dû non seulement au nombre d'appareils utilisés, mais chaque entreprise doit notamment aussi s'assurer que ses applications (anciennes) existantes tourneront aisément sur Windows 10. Souvent, une migration va également de pair avec de nouveaux PC en entreprise, une opération qui n'intervient qu'au bout d'un certain temps.

Précédemment déjà, Microsoft avait indiqué que Windows 10 était mieux armé contre les cyber-menaces et s'avérait plus économique dans sa gestion quotidienne. Le géant des logiciels a en outre lui-même tout intérêt à ce que le plus grand nombre d'utilisateurs possible travaille sur le même système d'exploitation, de préférence le plus récent. C'est alors plus facile pour lui de développer les mises à jour et de les déployer à grande échelle. De plus, maintes entreprises disposent de ce qu'on appelle une Software Assurance, un programme de services de Microsoft intégrant aussi une mise à niveau vers Windows 10.