Microsoft prépare un nouveau HoloLens

L'HoloLens 2 sera le successeur de la première version sortie en 2016. Selon le site technologique The Verge, le projet a reçu le nom de code Sydney. Le nouvel HoloLens serait plus léger, plus confortable et offrirait une meilleure image que son prédécesseur.

L'HoloLens est un casque-lunette à réalité augmentée. Il est porté par les utilisateurs et projette des images virtuelles dans le monde réel. Il permet aux utilisateurs de concevoir quelque chose, d'expérimenter un intérieur ou de jouer à des jeux.