Microsoft ouvre ses premiers centres de données au Moyen-Orient

Microsoft mise fortement sur l'accroissement de sa capacité 'cloud', afin de ne pas être distancée par son concurrent Amazon. Les deux entreprises créent à un rythme élevé de nouveaux centres de données, afin de stocker les données au plus près de leurs clients. Voilà qui devrait se traduire par des connexions plus rapides et par une diminution des préoccupations à propos du sort réservé aux données dans des pays appliquant d'autres règles en matière de respect de la vie privée.

Amazon est le principal fournisseur de services dans le nuage, comme le stockage ou les applications gérées à distance. Au niveau des rentrées, Microsoft ne doit cependant pas s'incliner devant Amazon.