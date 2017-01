Microsoft met la main sur l'entreprise 3D Simplygon

Selon Kudo Tsunoda, vice-directeur Next Gen Experiences chez Microsoft, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie '3D for Everyone' de l'entreprise. Avec la toute prochaine mise à jour pour Windows 10, le géant technologique entend en effet permettre à Monsieur-Tout-le-Monde de dessiner et travailler plus facilement en 3D, puis de partager ces fichiers avec d'autres. Simplygon sera aussi utilisée dans le cadre du nouveau programme Paint 3D et de la communauté d'artistes en ligne Remix3d.com.