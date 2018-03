Microsoft met au point une version allégée de l'appli Skype pour Android

La version allégée de Skype cible les téléphones Android tournant sur les variantes 4.0.3 à 5.1 du système d'exploitation. Selon un message paru sur le blog de Microsoft, l'appli revisitée améliorerait la qualité de l'image et du son, alors que l'interface utilisateur devrait fonctionner de manière nettement plus rapide. En outre, l'appli devrait aussi s'avérer plus stable avec des connexions réseaux moins rapides.

Applis légères

La nouvelle version de Skype est non seulement destinée aux téléphones plus anciens, mais aussi aux appareils tournant sur des versions précédentes du système d'exploitation Android. Ces appareils sont encore utilisés sur les marchés émergents en raison de leur prix inférieur. Microsoft opte donc pour une toute autre approche que celles de Google et de Facebook qui, précédemment déjà, avaient développé des applis allégées.

Facebook a par exemple sorti des applications individuelles telles Messenger Lite. Il s'agit là d'une version plus légère de l'appli originale, spécialement conçue pour les téléphones à spécifications moindres. Quant à Google, elle a misé sur Android Go, une forme allégée d'Android. Le géant des recherches espère que davantage de fabricants sortiront des téléphones à prix serrés tournant sur le nouveau système d'exploitation. Voilà pourquoi l'entreprise se focalise sur la mise au point d'applis maison pour Android Go.

Ecosystème Android fragmenté

Microsoft ne lance donc pas une appli séparée, comme l'a fait Facebook. De plus, elle laisse aussi Android Go provisoirement de côté. Le géant technologique opte sciemment pour une mise à jour de son appli Skype existante. Et Microsoft a une bonne raison pour ce faire car les chiffres relatifs à l'utilisation des différentes versions d'Android montrent que 42 pour cent des appareils fonctionnent encore et toujours avec d'anciennes versions 4.0 à 5.0. Le mois dernier, on apprenait que c'était Nougat qui, 17 mois après son lancement, était la version Android la plus utilisée.