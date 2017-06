Microsoft lance une nouvelle console de jeu

L'E3 est en cours à Los Angeles. Il s'agit là encore et toujours du plus important salon du jeu mondial. Une plate-forme idéale, a-t-on dû penser chez Microsoft, qui y a présenté sa plus récente console de jeu: la Xbox One X. L'appareil sortira en novembre et coûtera probablement quelque 500 euros. Ce qui est étonnant, c'est qu'il pourra faire tourner directement tous les jeux Xbox One existants.

Avec sa Xbox One X, connue précédemment sous l'appellation 'Project Scorpio', Microsoft veut lancer sur le marché la console de jeu la plus puissante à ce jour. C'est ainsi qu'elle serait capable de faire tourner des jeux en 4K ultra-HD et atteindrait 60 frames par seconde. C'est là le genre de puissance qui ne s'exprime pleinement que si on possède un gigantesque écran dans son living. Son concurrent Sony dispose du reste aussi d'une console 4K (la PlayStation 4 Pro, sortie fin de l'année dernière), mais au niveau de la mémoire et de la puissance de traitement pure, elle doit céder le pas devant la Xbox One X. Microsoft propose pas moins de 12 Go de RAM et 6 téra-flops de puissance graphique. La console tourne sur huit coeurs x86 adaptés et cadencés à 2,3 GHz. Voilà qui devrait permettre à la Xbox One X de faire tourner plus facilement des jeux de réalité virtuelle (VR). Lors du lancement, aucun titre de ce genre n'a cependant été cité.

'Exclusives'

La présentation de titres pour la console a souligné une fois encore que le fléau des 'exclusives', à savoir des jeux qui ne tournent que sur une seule plate-forme, prend toujours plus d'ampleur. Microsoft a annoncé 42 jeux lors d'E3, dont 22 exclusifs pour les consoles Xbox One. L'objectif de ces titres exclusifs est évidemment d'inciter les gens à préférer telle console plutôt que telle autre. "On a un peu le sentiment qu'ils mettent vraiment le paquet, qu'ils veulent réellement enfoncer dans la tête des gens qu'ils ont la meilleure plate-forme pour les joueurs", explique Piers Harding-Rolls, analyste de jeux chez IHS Technology, à la BBC.

Parmi ces jeux, on trouve notamment une version 4K de Minecraft, à jouer en trans-plates-formes. Le même monde peut donc être ouvert tant sur Xbox que sur PC par exemple. Parmi d'autres jeux à l'air passionnant: Sea of Thieves, un jeu d'action multi-joueur mettant en scène des pirates du bon vieux temps, qui devrait sortir en 2018, et Anthem, un 'monster shooter' futuriste prévu aussi en 2018 pour toutes les plates-formes (PS4 et PC inclus).