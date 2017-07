Microsoft introduit la navigation indoor

Le GPS est idéal pour ne pas s'égarer à l'extérieur, mais à l'intérieur, les plafonds et les murs gênent les signaux des satellites, ce qui fait qu'il est plus malaisé de déterminer son emplacement avec précision. Microsoft introduit dès lors à présent une nouvelle aide à la navigation dans les centres commerciaux, hôpitaux, ensembles de bureaux et parkings souterrains.