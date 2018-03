Microsoft ignore votre navigateur par défaut et ouvre tous les liens e-mail dans Edge

Microsoft tente depuis assez longtemps déjà de convaincre davantage d'utilisateurs des qualités de son navigateur Edge. Une nouvelle action entreprise par la firme technologique consiste à contraindre les utilisateurs de l'appli Mail à ouvrir tous les hyperliens dans son propre navigateur Edge.

'La meilleure expérience'

L'entreprise choisit sciemment de ne pas tenir compte du navigateur par défaut paramétré par les utilisateurs. Quiconque utilise quotidiennement Chrome ou Firefox par exemple, assistera donc à l'ouverture des hyperliens dans Edge.

"Nous testons un changement par lequel les liens sur qui on clique à partir de Windows 10 Mail, s'ouvrent dans Microsoft Edge. Edge offre la meilleure protection et l'expérience de navigation la plus fiable sur Windows 10 et ce, pour tous vos appareils", explique un message sur le blog de Microsoft.

Bing

Ce n'est pas la première fois que le géant de logiciels met ainsi en évidence ses propres produits, quel que soit le paramétrage par défaut des utilisateurs. Quiconque utilise par exemple parfois la fonction de recherche de Cortana pour trouver des informations sur internet, aura peut-être déjà découvert que l'assistant opte toujours pour le moteur de recherche Bing. En réaction, plusieurs développeurs ont mis au point des plug-ins Chrome qui dévient automatiquement les instructions de recherche de Cortana en actions de recherche de Google.

Provisoirement, Microsoft expérimente la modification dans la nouvelle avant-première 17623 de Windows 10, mais en fonction des réactions des utilisateurs, il est possible que la fonction soit ajoutée à la version stable de Windows 10.